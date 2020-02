Gave en Verre Naasten vormen missionair team

Stichting Gave vormt met steun van Verre Naasten, een vrijgemaakt gereformeerde missionaire organisatie, een team van interculturele missionaire werkers. Deze voormalige vluchtelingen brengen vluchtelingen onder hun eigen taal- en cultuurgroep in aanraking met het Evangelie.

De interculturele missionaire werkers waren al missionair actief en kunnen dit nu in een betaalde functie voortzetten. Gave helpt hen om samen met de lokale kerken een persoonlijke achterban op te bouwen, die het werk draagt met gebed, meeleven en financiële ondersteuning. Ook rust de stichting de werkers toe en coacht hen, met name over het werken in de Nederlandse context en cultuur. Hierdoor leren zij effectief samenwerken met Nederlandse kerken in hun omgeving en wordt het werk uitgebouwd. Verre Naasten geeft een aantal werkers financiële ondersteuning.

Het team bestaat nu uit oud-vluchtelingen uit Egypte, Irak, Iran en Pakistan. De werkers zijn al langere tijd in Nederland en verbonden aan Nederlandse kerken en mede-christenen. Hierdoor kunnen zij, samen met Nederlandse kerken, het missionaire werk onder vluchtelingen vormgeven. De stichting verwacht dat nieuwe partners zich bij dit project gaan aansluiten, waardoor het aantal werkers in de toekomst kan groeien.

Rana, niet haar echte naam, is een van de missionaire werkers en vertelt hoe haar achtergrond helpt bij het contact met vluchtelingen: „Ik spreek de taal en kan daardoor de Bijbel in alle diepte aan hen uitleggen. Ik ken ook de cultuur en weet daardoor wat mensen nodig hebben. Met mijn ervaring als vluchteling kan ik hen bemoedigen. Elke keer dat ik bij vluchtelingen ben, zie ik de honger naar God en naar zijn Woord.”