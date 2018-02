Gasthuiskerk Middelburg wordt gerestaureerd

De Gasthuiskerk in Middelburg wordt nog dit jaar gerestaureerd. Het bedehuis uit 1493 is het oudste kerkgebouw in de Zeeuwse provinciehoofdstad. Het gebouw is in gebruik bij de christelijke gereformeerde kerk. De restauratie stond gepland voor 2020, maar is vervroegd vanwege vochtproblemen en vallende leien vanaf het dak.

De werkzaamheden aan de kerk bestaan uit het vernieuwen van de dakleien, vervanging van loodwerk en dakgoten en het bijwerken van voeg- en metselwerk. Rond de kerk zijn steigers geplaatst om het werk te kunnen uitvoeren.

De kosten van de opknapbeurt bedragen 250.000 euro. Daarvan brengt de kerkelijke gemeente de helft op. De rest wordt gedragen door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Zeeland en de gemeente Middelburg.

De Gasthuiskerk werd in 1493 gebouwd als kapel bij het Gasthuis aan de Lange Delft. De kapel maakte het deel uit van een zieken- en verzorgingshuis. De voordeur is een van de oudste onbeschadigde kerkdeuren van Nederland. In de deurnaald is een Mariabeeldje te vinden en een beeld van Sint Barbara staat in de nis boven de deur.