G. J. ten Bolscher nieuwe directeur kerkelijk bureau GG

G. J. ten Bolscher is per 1 juni benoemd als directeur van het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten (BKD). Hij volgt B. W. Drost op.

Dat maakte het deputaatschap kerkelijke dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten donderdag bekend in kerkelijk weekblad De Saambinder.

Ten Bolscher (1970) studeerde bedrijfskundige informatica aan de Universiteit Twente en is werkzaam als consultant. Hij woont in Woudenberg en is ambtsdrager in de gereformeerde gemeente te Amersfoort.

Het BKD heeft een administratieve, secretariële en adviserende functie ten behoeve van het landelijk kerkverband en plaatselijke gemeenten. Het kantoor is gevestigd in het Centraal Bureau van de Gereformeerde Gemeenten in Woerden.