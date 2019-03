Fusietraject baptisten officieel van start gegaan

De Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten- en Camagemeenten (ABC-gemeenten) hebben dinsdag in Apeldoorn een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Hiermee is het fusietraject –een traject waartoe in 2011 werd besloten– officieel van start gegaan. Als start en viering van de samenwerking organiseerden de gemeenten een gebedsestafette in de meer dan 140 Unie- en ABC-gemeenten. Het gebed dat dinsdag startte, krijgt donderdag, vrijdag en zaterdag een vervolg in vieringen op vier „historische plekken” in het land: ’s Hertogenbosch, Amsterdam, Groningen en Woerden. Vervolgens zullen de plaatselijke gemeenten tot november beurtelings voor elkaar bidden.