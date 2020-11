Fusiekerk GKV/NGK wil niet somberen maar uitstralen

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) willen zich vooral richten op een positieve toekomst. „Laten we niet somberen over teruggang, maar investeren in groei. We willen iets uitstralen.”

Dat bleek zaterdag tijdens de gezamenlijke online vergadering van de generale synode van de GKV en de landelijke vergadering van de NGK. De vergadering stemde in met het rapport van de commissie strategie en financiën van de fusiekerk.

De vrijgemaakte afgevaardigde Sybren Stelpstra riep de vergadering op om zich niet vast te pinnen op financiële zorgen in een krimpende kerk. „Alleen praten over bezuinigingen is niet de taal van de christen. Dat gaat een eigen leven leiden. Stop met somberen, werk aan een positief uitstralende, aantrekkelijke kerk, die tot groei leidt. We hebben niet financiële, maar visionaire mensen nodig. Krimp is kramp, strategie een redeneertrant en financiën een hulpmiddel. Het doel heiligt de middelen en niet andersom.”

Hamerstukken

Het gezamenlijk moderamen krijgt de opdracht aan deze bezinning vorm te geven en daarnaast publiekelijk te werken aan de waardering voor het kerkverband, „ten einde ook de offerbereidheid hiervoor in stand te houden en een neergaande toonzetting te voorkomen.”

Verder sloeg de vergadering een flinke slag door de besluiten van de clustervergaderingen van de afgelopen weken te bekrachtigen. Frank Schippers, preses van de landelijke vergadering van de NGK, had een kwartier nodig om alle besluitvoorstellen als hamerstukken de revue te laten passeren, zoals seksueel misbruik in kerkelijke relaties, predikantszaken, missionaire projecten, eredienst en contact en eenheid met andere kerken.

Wat dit laatste betreft zal rond 31 oktober voortaan voorbede gedaan worden voor kerkelijke eenheid. Het gesprek over de vrouw in het ambt en homoseksualiteit wordt voortgezet en de GKV en NGK willen het contact met de Christelijke Gereformeerde Kerken verder onderhouden en stimuleren. Half december vergadert de synode over de Theologische Universiteit Kampen, waarbij mogelijk een beslissing valt over de definitieve locatie van deze opleiding.

Mijlpaal

De vrijgemaakte synodepreses ds. Melle Oosterhuis sprak na afloop van de vergadering van een belangrijke „mijlpaal” op weg naar een verenigde kerk. In januari volgend jaar is er een vergadering over de kerkorde van de gezamenlijke kerk. Die vergadering wil men, gezien het belang ervan, in fysieke vorm doen plaatsvinden.

Deze vergadering wordt voorafgegaan door een tweedaagse heisessie over het fenomeen kerkorde, gepland op 15 en 16 januari, aldus ds. Oosterhuis. „Is deze een heilig moeten of voelen we weerstand tegen een volstrekt uniforme kerkorde zonder ruimte voor diverse kerkelijke praktijken?” Daarna volgen vier tweedaagse sessies over de kerkorde die eind maart afgerond moeten zijn.