Fusie confessionelen binnen PKN uitgesteld

De fusie tussen de Confessionele Vereniging (CV) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zou op een gezamenlijke ledenvergadering op 26 mei definitief worden gemaakt. Maar vanwege de coronamaatregelen kan die bijeenkomst niet doorgaan.

„Het is een formele vertraging, omdat we nu niet bij elkaar kunnen komen”, aldus dr. J. F. Mol, voorzitter van de Confessionele Vereniging en predikant van de protestantse gemeente Nijega-Opeinde-de Tike.

Het enige praktische probleem waar het CGB en de CV nu tegen aanlopen is dat ze straks alle fusiedocumenten opnieuw bij de notaris moeten deponeren: „Dat blijft een halfjaar geldig; omdat we de fusie nu uitstellen, moet dat straks opnieuw.”

Dr. Mol hoopt dat de fusie in het najaar wel kan plaatshebben. „We hebben de eerste zaterdag van oktober altijd een bezinnings- en ontmoetingsochtend. Dat is dit jaar op 3 oktober. Misschien dat we de vergadering dan plannen, maar dat is nog niet definitief.”

De CV ontstond in 1864 in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, het CGB in de jaren zeventig van de vorige eeuw binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ze maakten zich zorgen over opkomende vrijzinnigheid in de kerken. Sinds 2004 maken beide verenigingen deel uit van de Protestantse Kerk.

Vorig jaar april besloten de leden van de CV en het CGB definitief tot een fusie. Als werknaam gebruiken ze momenteel Confessionele Beweging. In een gezamenlijke nieuwsbrief worden leden en betrokkenen nu opgeroepen ideeën voor een nieuwe naam in te dienen. Dr. Mol: „We hebben al een aantal serieuze suggesties gekregen. En de naam Confessionele Beweging blijft ook een kanshebber. Maar mensen mogen meedenken over een andere naam.”