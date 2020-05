Fulani-herders doden vijf christenen Nigeria

Christelijke boeren in Nigeria zijn opnieuw het slachtoffer geworden van een gewapende aanval door islamitische Fulani-herders. Dat bericht Christian Solidarity Worldwide, een Engelse organisatie die aandacht vraagt voor de positie van vervolgde christenen.

Bij een aanval woensdagochtend in het dorp Makyali in de noordelijke deelstaat Kaduna kwamen vijf mensen om het leven en raakte één persoon gewond. De moorden vonden plaats ondanks de lockdown en de militaire aanwezigheid in het gebied. De dagen ervoor stierven zeker twintig mensen bij aanvallen in dorpen.