Fulani-herders doden 21 christenen Nigeria

Door aanslagen van Fulani-herders zijn in Nigeria eerder deze maand zeker 21 christenen om het leven gekomen. De nieuwsdienst International Christian Concern meldt vier doden bij een aanslag op 17 april in het christelijke dorp Bolon. De nieuwsdienst Morning Star News bericht dat drie dagen eerder bij een aanval in het dorp Konshu-Numa 17 christenen omkwamen.

De berichten passen in een patroon van islamitisch geweld in Nigeria. Naast religieuze motieven spelen ook conflicten over grondbezit tussen de islamitische Fulani-herders en christelijke boeren een rol.

Nigeria: strijd om land en om geloof