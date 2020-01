Friese kerk te huur voor vakanties

Vier jaar duurde de transformatie van de gereformeerde kerk in Rinsumageest in een vakantievilla. Zaterdag konden de inwoners van het Friese dorp het resultaat komen bekijken.

Tien jaar nadat in de gereformeerde kerk in Rinsumageest de laatste dienst werd gehouden opent het gebouw weer de deuren, nu als vakantieverblijf. Om het tot een luxe onderkomen te maken is het gebouw behoorlijk overhoop gehaald. Zo werden de kerkbanken weggehaald. Eigenaar Jeroen Dijk heeft echter wel geprobeerd met details de sfeer van de kerk te behouden. Zo staat de preekstoel er nog, zijn de glas-in-loodramen bewaard gebleven en hangen er psalmborden.

Galerij

Architect van de kerk uit 1913 was de gerenommeerde Tjeerd Kuipers, die bijvoorbeeld ook de Koepelkerk in Leeuwarden ontwierp. De gemeente groeide toentertijd zo snel dat er al kort na de ingebruikneming van de kerk een galerij werd aangebracht met 140 zitplaatsen.

Haar bloeitijd kende de gereformeerde kerk in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In een serie over te koop staande kerkgebouwen in 2015 noemde het Reformatorisch Dagblad Rinsumageast zelfs „ooit het symbool van gereformeerd zelfbewustzijn, met een bloeiende jongelings- en knapenvereniging.”

Door emigratie naar onder meer Canada in de jaren vijftig en de ontkerkelijking raakte de gereformeerde kerk, en ook de hervormde, steeds leger. Rond de eeuwwisseling werd besloten de gereformeerde kerk af te stoten en de diensten in de hervormde dorpskerk te houden.

Fusiegemeente

Het kerkbezoek is in de loop der jaren flink gedaald. Terwijl er ooit alleen al in de gereformeerde kerk zo’n 700 kerkgangers waren, bezoeken nu zo’n 100 tot 150 mensen de dienst van de protestantse fusiegemeente Claercamp.

De gereformeerde kerk stond sinds 2010 te koop, maar het duurde nog tot 2015 voordat Dijk het gebouw kocht en grondig liet verbouwen. Daarmee is voormalige bedehuis voor sloop bewaard.

Dijk: „Het is geen echte bed and breakfast. Ontbijt wordt er niet geserveerd, al kan ik wel op verzoek een cateraar inschakelen. En wie het huurt, huurt het hele gebouw. Of je er nu met z’n tweeën gebruik van maakt of met het maximale aantal van tien personen, de prijs is gelijk.”

Er is nog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven dat het gebouw te huur is. Toch is het al de komende weken volgeboekt. En dat in januari, een maand die niet bekendstaat als vakantiemaand.

Gezien de forse investeringen in het gebouw verwacht de Groninger ondernemer echter geen enorm rendement. Maar hij raakte na een bezoek aan de kerk zo gecharmeerd van het gebouw dat hij het kocht. Dijk: „Ik had het al een keer op internet voorbij zien komen. Ik was wel geïnteresseerd, maar zag ook wel dat het geen eenvoudige klus zou worden. Na een bezoek aan het pand was ik verkocht. Dit is zo’n pand dat je één keer in je leven tegenkomt en dat je een tweede leven gunt. Maar gezien de tijd en de kosten die ik erin moest stoppen werd algauw duidelijk dat het me niet veel rendement oplevert.”

Wokrestaurant

De bewoners reageerden in het begin sceptisch, merkte hij. „Voor je het weet wordt het een trampolinehal of wokrestaurant, vreesden ze. Maar ze raakten al vrij snel enthousiast. Aan de buitenkant van het gebouw verandert niets. Zo blijft het beeld van het dorp behouden en dat vinden de mensen belangrijk.” Aan de binnenkant is wel heel veel veranderd, al heeft Dijk ervoor gezorgd dat de kerkelijke voorgeschiedenis herkenbaar bleef.

Het enthousiasme van de dorpelingen was ook te merken aan de belangstelling voor de open dag. Om een enorme toeloop te voorkomen konden alleen dorpsbewoners zich opgeven. Maar ondanks die beperking was de belangstelling overweldigend. „Ik wilde niet te veel mensen in een keer in de kerk hebben, dus zijn er twee rondleidingen voor zo’n honderd belangstellenden. Binnen een mum van tijd zaten de groepen vol.”