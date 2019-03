Fries Liedboek aangevuld met nieuwe bundel

Er verschijnt deze week een aanvulling op de Friese editie van het ”Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk”. In de nieuwe bundel staan 168 liederen.

De Friestalige bundel ”Lieten fan leauwe en langstme” (”Liederen van geloof en verlangen”) wordt vrijdag in De Fonteinkerk in Drachten gepresenteerd. Het in 2015 verschenen ”Het Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke” bevat 1016 liederen.

De nieuwe liedbundel is een initiatief van Stichting Krúspunt –een platform voor het Fries in en rond de kerk– en deputaten Friese erediensten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Friesland. Er staan liederen in uit onder meer de bundel van Johannes de Heer, Opwekking, het Gereformeerd Kerkboek en Zangen van zoeken en zien.

Kerkleden kunnen straks liederen als ”Amazing Grace”, ”Breng dank aan de Eeuwige”, ”Daar ruist langs de wolken”, ”Machtig God, sterke rots” en ”Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem” in een Friese vertaling zingen.