Friedensstimme ziet baten sterk stijgen

Stichting Friedensstimme heeft vorig jaar haar baten met 30 procent zien stijgen.

Dat meldt de stichting, die werkt onder christenen in de voormalige Sovjet-Unie, in haar jaarverslag. In het jubileumjaar 2019 stegen de baten van Friedensstimme tot bijna 2,7 miljoen euro; in 2018 was dat nog ruim 2 miljoen euro. De hoofdstroom van giften uit de achterban steeg voor de vijfde keer op rij, met 12 procent.

Friedensstimme zegt al een paar jaar groei in het werk te zien. Op dit moment steunt de stichting 111 evangelistengezinnen.