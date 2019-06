Free Reformed Churches steunen evangelisatie onder Koreanen

De Free Reformed Churches of North America (FRC) gaan het evangelisatiewerk van ds. Young Jae Lee onder Koreanen in New York ondersteunen.

Dat heeft de synode van de FRC, die deze week in Dundas (Canada) vergaderde, besloten.

Het evangelisatiewerk leidt mogelijk tot gemeentestichting.

De synode koos ds. D. Kranendonk tot voorzitter, ds. J. Overduin tot tweede voorzitter, ds. E. Moerdyk tot eerste scriba en ds. J. Schoeman tot tweede scriba.

De vergadering examineerde student Mark Wagenaar en stelde hem beroepbaar in de kerken. Jeff Overduin werd toegelaten tot de studie voor predikant.

Dr. J. R. Beeke sprak namens de Heritage Reformed Churches (HRC) in Noord-Amerika, die deze week in hetzelfde gebouw hun synode hielden. Hij ging in op de dialoog met de FRC en stelde dat kerkelijke eenheid een getuigenis voor de wereld is.

De FRC en de HRC zijn twee kerkverbanden met Nederlandse wortels. De FRC zijn zusterkerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de HRC zijn ontstaan uit de Netherlands Reformed Congregations, een zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten.