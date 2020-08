Franse predikant Édouard Nelson (45) overleden na val

Édouard Nelson, vicevoorzitter van de Conseil national des évangéliques de France (CNEF), de Nationale raad van evangelicalen in Frankrijk, is vrijdag overleden na een val.

Dat maakte de CNEF bekend op haar website. De 45-jarige Nelson overleed aan de gevolgen van een val van de kliffen van Gaillands in het Franse Chamonix. Hij viel vijftien meter en kwam op zijn hoofd terecht. Een arts en brandweerlieden uit Chamonix reageerden snel en hoewel Nelson met spoed per helikopter naar het ziekenhuis van Annecy werd vervoerd, overleed hij vrijdag vanwege ernstig hersenletsel.

„Bid voor de stad, bid voor Parijs”

De in de Verenigde Staten geboren Nelson was sinds 2007 als kerkplanter-pionier verbonden aan de église protestante évangélique, een jonge baptistengemeente aan de Rue des Ternes in Parijs, en sinds 2016 vicevoorzitter van de CNEF. Hij laat een vrouw (Laura) en vier kinderen na.

De baptistenvoorganger was als toerustingswerker actief in de Groupe Biblique Universitaire (de Franse afdeling van de christelijke studentenbeweging IFES) en de laatste jaren in Evangile21, de Franstalige afdeling van de Gospel Coalition.

Nelson was medeauteur van het boek ”La conversion: manipulation ou transformation” (”De bekering: manipulatie of transformatie” (uitg. Farel/GBU)) en redactielid van de tweedelige serie ”La Bible en question” (”De Bijbel in het geding” (Croire Publications)).