Franse evangelischen zijn zeer ambitieus

Ambitie kan de Franse Evangelische Alliantie (CNEF) niet worden ontzegd. Op elke 10.000 inwoners moet Frankrijk in de nabije toekomst een evangelische kerk hebben, meldde de Evangelische Omroep (EO) eerder deze week. Dat betekent dat er niet minder dan 4200 nieuwe kerken bij moeten komen. Op dit moment is er in Frankrijk één kerk op de 29.000 inwoners. Volgens de EO wil CNEF dat iedereen die in Frankrijk woont in contact kan komen met een evangelische kerk „en dat deze kerk klaar is om mensen te verwelkomen.”

De evangelische gemeenten hebben de laatste veertig jaar een flinke groei doorgemaakt, mede dankzij immigratie uit met name Afrikaanse landen. In 1950 telde Frankrijk ongeveer 50.000 evangelische christenen, nu zijn dat er al 650.000, verdeeld over 2200 gemeenten. „De kerkgroei gaat nog steeds door”, meldt de EO. „Elke tien dagen ontstaat er in Frankrijk een nieuwe evangelische gemeente. Jaarlijks zijn dat er 35.”

Op 21 oktober wordt er een trainingsdag gehouden om kerken in Frankrijk te helpen een missionaire gemeente te worden. Daarnaast biedt CNEF op lokaal niveau trainingen aan om het draagvlak voor de plannen te vergroten.

Sombere geluiden

Tegenover dit optimistische verhaal staan sombere geluiden. De groei van de evangelische beweging kan niet verhullen dat de secularisatie in Frankrijk onverminderd doorgaat én dat het land in rap tempo islamiseert. Het percentage rooms-katholieken in Frankrijk is tussen 1972 (een hoogtepunt) en 2010 met bijna een kwart teruggelopen: van 87 naar 64 procent. Vele kerkgebouwen kwamen leeg de staan, werden verkocht of gesloopt.

Volgens een rapport van het Observatoire du Patrimoine Religieux zullen er in Frankrijk tot het jaar 2030 tussen de 5000 en 10.000 religieuze gebouwen verdwijnen. Elk jaar worden er twintig kerken gesloopt, verkocht of ze krijgen een andere bestemming. „Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er niet zo veel kerken in puin gelegd”, constateert kunsthistoricus Didier Rykner van ”La Tribune de l’Art” met gevoel voor dramatiek.

Het aantal moskeeën neemt juist hand over hand toe, onder meer door immigratie. In 2003 telde Frankrijk 1500 moskeeën, nu zijn dat er zo’n 2400.

Niet neutraal

Critici wijzen met beschuldigende vinger naar de overheid. Die zou christelijk erfgoed verkwanselen en de islamisering bevorderen. „Als het gaat om de islam heeft de overheid de neutraliteit losgelaten”, schrijft de Italiaanse journalist Giulio Meotti in een opiniërend stuk op de website van het Gatestone Institute, een conservatieve internationale denktank. Hij citeert de Franse journaliste Élisabeth Schemla, die eerder uit de doeken deed hoe Franse burgemeesters zich ontpopten als „bouwers van moskeeën.” „Dat is de reden waarom er in de laatste 30 jaar méér moskeeën en islamitische gebedshuizen in Frankrijk zijn gebouwd dan rooms-katholieke kerken in de hele vorige eeuw.”

Heilzaam

Zo bezien lijken de plannen van CNEF een heilzaam tegenwicht te bieden aan alle sombere ontwikkelingen. De alliantie stelt dat de meerderheid van de Fransen Jezus Christus nog niet kent en geen weet heeft van de boodschap van het Evangelie. Het is inderdaad de roeping van de kerk om die leemte op te vullen. Of, in de woorden van de alliantie, „om voorproef en instrument van het Koninkrijk van God” te zijn.