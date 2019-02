Franse evangelicalen bezorgd over wijzigen religiewet

Franse evangelicalen zijn bezorgd over een aanstaande aanpassing van de wet die voorziet in de scheiding van kerk en staat in Frankrijk.

Dat meldde de christelijke nieuwssite Evangelical Focus deze week. De vernieuwingen in de ”wet voor scheiding van kerk en staat” zullen juridische veranderingen brengen voor religieuze verenigingen, zoals kerken en moskeeën.

De plannen voor de aanpassingen van de wet, die in 1905 tot stand kwam, zijn eind vorig jaar aangekondigd door de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner. Het doel is om de wet te „versterken” en geschikt te maken „voor de wereld van 2018”, stelde de minister op 9 december.

Met de nieuwe regelgeving wil de regering van president Macron de islam volledig opnemen binnen de wetgeving van Frankrijk. Actuele kwesties zijn beperking van de financiering uit het buitenland en het transparanter maken van organisaties. De Franse regering wil met deze aanpassing ook moslimorganisaties dwingen zich officieel registreren. In een interview op 15 november met het Franse tijdschrift ”Le Point” gaf de minister aan dat de Franse overheid buitenlandse invloeden op moslims in Frankrijk en radicalisering wil tegengaan.

De aanpassing in de wet raakt echter ook christelijke organisaties. Sinds de bekendmaking ervan is de Nationale raad van evangelicalen in Frankrijk (CNEF) in gesprek met de Franse overheid. De raad is bezorgd dat de nieuwe regelgeving de overheid grotere controle geeft over de financiële fondsen van religieuze verenigingen. Ook zou die leiden tot grotere afhankelijkheid van lokale autoriteiten.

CNEF wil opkomen voor „de vrijheid van het organiseren van godsdienstige activiteiten”, ook al wijst de raad de wetswijziging niet geheel af. De organisatie benadrukt dat aanpassingen toegesneden moeten zijn op het „normale leven” van religieuze groeperingen, „vooral voor degene die de wet al jaren hebben nageleefd en al genoeg beperkingen hebben geleden.”

Volgens de CNEF hebben vele religieuze organisaties kritiek op de wet. De organisatie voorziet een levendige discussie in het Franse parlement over het voorstel waarin de gevoelige thema’s van nationale veiligheid en religie elkaar ontmoeten.