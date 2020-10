Franse bisschop: Sluit kerken niet na aanslag Nice

Kerkgenootschappen in Frankrijk reageren geschokt op de aanslag op de Notre-Dame in Nice. De gedachten gaan terug naar de moord op de Normandische priester Jacques Hamel in 2016. Toch willen zij niet dat kerkdeuren uit angst gesloten worden.

„Juist omdat de slachtoffers zich bevonden in de basiliek, zijn deze mensen aangevallen en vermoord. Zij werden gezien als een doel dat gedood moest worden”, schrijft de bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) in Frankrijk in een donderdagmiddag verspreide verklaring. De bisschoppen stellen dat de rooms-katholieken „ondanks de pijn die hen benauwt, weigeren toe te geven aan de angst” en dat zij „met heel het land het hoofd willen bieden aan deze verraderlijke en redeloze dreiging.” Ze riepen de Franse kerken ertoe op om de klokken te luiden, iets wat donderdagmiddag om 15.00 uur massaal gebeurde. In Parijse Saint-Sulpice werd aansluitend een mis gehouden ter gedachtenis aan de slachtoffers. Donderdagavond ontmoet Michel Aupetit, aartsbisschop van Parijs, de Franse premier Jean Castex.

Marteldood

De bisschoppenconferentie stelt dat de terreurdaad in Nice de „marteldood van pater Jacques Hamel” in herinnering roept. Priester Hamel werd in juli 2016 vermoord door twee jonge sympathisanten van terreurgroep Islamitische Staat (IS), terwijl hij de mis bediende in een voorstad van Rouen. De aartsbisschop van Rouen, Dominique Lebrun, stelde destijds dat de deuren van de kerk niet uit angst gesloten moesten worden. Met de woorden „we moeten onze kerken niet sluiten”, herhaalde hij die oproep donderdagmorgen in een interview op de website van het rooms-katholieke weekblad La Vie.

Toch besloot bisschop van Nice André Marceau donderdag dat alle kerken in de Zuid-Franse stad tot nader order gesloten zouden worden en onder toezicht van de politie zouden komen te staan. „Moge de geest van de genade van Christus zegevieren over deze barbaarse daden”, zei hij in een statement.

Paus Franciscus liet al snel na de aanslag weten „te bidden voor de slachtoffers en hun naasten.” Via Twitter gaf hij ’s middags de volgende reactie: „Ik ben dicht bij de katholieke gemeenschap van Nice, in rouw na de aanval die de dood heeft gezaaid op een plaats van gebed en vertroosting. Ik bid voor de slachtoffers, voor hun families en voor het geliefde Franse volk, opdat zij kunnen reageren op het kwaad door het goede.”

Afgrijzen

De koepel van Franse protestanten FDF sprak donderdagmiddag in een verklaring zijn „verontwaardiging en afgrijzen” uit over de aanslag in Nice. De FPF deed dat „in broederlijke gemeenschap met alle christenen en meer in het bijzonder met de katholieken die getroffen zijn.” „Terwijl we helder blijven over de ernst van de situatie die onze samenleving doormaakt, willen we elkaar samen vasthouden rond de boodschap van het Evangelie, een boodschap van vertrouwen en hoop”, staat verder in de verklaring te lezen. Daarbij verwijst de koepel naar de woorden van Jeremia 29:11b: „Dat Ik u geve het einde en de verwachting.”