Het ”Museum of the Bible” in Washington maakte maandag bekend dat vijf tekstfragmenten die het museum bezit ten onrechte onder de Dode Zeerollen zijn geschaard. Duitse onderzoekers bogen zich over vijf van de zestien fragmenten die aangekocht werden door de rijke zakenman en museumoprichter Steve Green. Ze concludeerden dat de fragmenten niet afkomstig zijn uit de grotten rond de Dode Zee. beeld EPA, Jim Lo Scalzo