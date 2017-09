Forse kritiek op plannen PKN

In de gemeenten en classes van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is veel weerstand tegen de classispredikant die de PKN volgens de toekomstvisie Kerk 2025 moet gaan krijgen.

Dat blijkt uit besprekingen van de voorgestelde kerkordewijzigingen (consideraties) binnen de 75 classes van de PKN. Het moderamen van de synode van de PKN legde de classes elf concrete vragen voor om het eerste deel van de aanpassingen van de kerkorde die nodig zijn voor Kerk 2025, te bespreken.

Video

Consideraties volgen altijd nadat de synode in eerste lezing positief beslist heeft over ingrijpende wijziging van de kerkorde.

Na de consideraties worden de plannen, die op grond van de besprekingen in de classes gewijzigd kunnen worden, opnieuw aan de synode voorgelegd. Als de synode vervolgens in tweede lezing met de plannen instemt, zijn ze definitief.

De synode moet vrijdag tijdens een besluit in tweede lezing beslissen of ze vindt dat er voldoende geluisterd is naar bezwaren die uit de consideraties naar voren zijn gekomen.

De integrale tekst van alle consideraties is te lezen op de website van de Protestantse Kerk. Daaruit blijkt dat vooral de bevoegdheden van de in iedere classis aan te stellen classispredikant veel weerstand oproepen. Alleen de evangelisch-lutherse synode –een orgaan dat naast de classes ook wordt geraadpleegd als het om belangrijke kerkordewijzigingen gaat– is onverdeeld positief over de classispredikant.

Veel gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland zijn bang dat deze nieuw te creëren functie ertoe zal leiden dat het ene ambt over het andere gaat heersen. Van de 75 classes zijn er 22 negatief over het plan om in iedere nieuwe classis een classispredikant aan te stellen.

Dat de evangelisch-lutherse synode als enige positief oordeelt, is niet vreemd. De functie van de classispredikant heeft wel iets weg van de rol van een bisschop, ook al besloot de generale synode van de Protestantse Kerk eerder dat de classispredikant zo niet aangeduid zal worden. Nederland is een van de weinige landen waar de luthersen géén bischoppen kennen. Luthersen zijn in het buitenland echter wel bekend met deze persoon.

Veel vragen zijn er ook bij het terugbrengen van het aantal classes van de huidige 75 naar 11. Nogal wat critici vinden dat er bij de reorganisatie van het kerkelijk bestuur veel meer gekeken moet worden naar de regionale situatie. Zo zijn er classes die niet goed functioneren, maar er zijn er ook die dat wel doen. De kerk zou veel meer maatwerk moeten leveren voor de verschillende regio’s.

Ook is er kritiek op het feit dat de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland pas enkele jaren geleden herzien is en nu opnieuw volledig op de schop gaat. Toen werd ook besloten het aantal synodeleden te halveren en terug te brengen, van 150 naar 75. Als de synode instemt met Kerk 2025, wordt dat aantal opnieuw teruggebracht. Iedere classis zou namelijk vijf leden mogen afvaardigen naar de generale synode. Die afgevaardigden hoeven overigens niet allemaal lid te zijn van de classicale vergadering.

De geraadpleegde classes zijn het positiefst over de verruiming van de mogelijkheden tot samenwerking tussen gemeenten. Op dit punt is er slechts 1 classis die negatief reageert en zijn 25 classes onverdeeld positief.

Structuur Protestantse Kerk volledig op de schop

Ds. H. van Ginkel: Dit is niets minder dan machtsgreep in PKN