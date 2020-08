Forse boete voor houden kerkdienst​ in VS

Een aantal kerken in de Amerikaanse staat Californië heeft een forse boete gekregen voor het houden van diensten waarbij gemeenteleden in het kerkgebouw aanwezig waren. Ook het zingen in de kerk bestrafte de rechter met boetes.

North Valley Baptist Church in Santa Clara moet voor het houden van twee zondagse diensten in totaal 10.000 dollar boete betalen omdat de gouverneur van Californië vanwege corona verboden heeft samenkomsten te houden. Voor elke volgende kerkdienst met kerkgangers zal de boete 5000 dollar bedragen.

De Godspeak Calvary Chapel in Thousand Oaks moet 3000 dollar betalen omdat ze zes diensten heeft gehouden waarbij gemeenteleden aanwezig waren. De strafmaat in dat district is „voorlopig” 500 dollar per dienst. De rechter heeft daarnaast aangekondigd de predikant van de gemeente, Rob McCoy, en de kerkenraad in hechtenis te zullen nemen als de gemeente doorgaat met het beleggen van diensten.

North Valley Baptist Church in Santa Clara, Californie, VS. beeld Facebook

De voorganger van de North Valley Baptist Church, ds. Jack Trieber, zegt in een videoboodschap: „Ik ben verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheid van de mensen die hier wonen. En hoewel [fysieke] gezondheid van het grootste belang is, gaat de geestelijke gezondheid van mijn gemeente daar nog ver bovenuit.”

Trieber is bereid de consequenties van zijn standpunt te dragen. „Ik weet dat er een kans bestaat dat men mij deze week arresteert. Dat is niet mijn wens. Maar ik kan niet anders. Ik moet Gods Woord preken.”

Het stadsbestuur van Santa Clara stelt in een brief dat de kerk de volksgezondheid in gevaar brengt door de coronaregels te overtreden. „Deze activiteit is onwettig”, zo staat in de brief. „Wij begrijpen dat zingen een intiem en betekenisvol onderdeel is van de eredienst. Echter, gezondheidsexperts hebben vastgesteld dat het zingen virusdeeltjes verder via de lucht verspreidt dan ademen of rustig spreken.” De eis is dat de North Valley Baptist Church onmiddellijk stopt met het beleggen van diensten waarbij gemeenteleden aanwezig zijn.

Justitie heeft de Godspeak Calvary Chapel verweten geen respect voor de overheid te hebben door de coronamaatregelen met voeten te treden. Mat Staver, de advocaat van de kerk, wijst erop dat gouverneur Gavin Newsom van Californië wel allerlei massale protesten tegen maatschappelijk onrecht laat doorgaan, maar kerken aan banden legt.

Daarbij hekelt Staver dat gouverneur Newsom kerken wel te hulp roept voor het oplossen van sociale problemen, maar de godsdienstoefeningen verbiedt. „Kerken willen graag helpen de nood te leningen en problemen op te lossen. Maar de kerk is niet alleen een hulpinstantie. Ze is meer. Ze is allereerst de plaats waar God moet worden aanbeden. Juist nu er grote nood is. Er moet snel een einde komen aan de beperking van de vrijheid van godsdienst.”