Fors minder kerkgangers in VS door corona

Door kerksluiting na de corona-uitbraak is het kerkbezoek in de VS flink teruggelopen.

Dit blijkt uit onderzoek van de American Bible Society en de Barna Group. De nieuwssite Christian Headlines maakte er maandag melding van.

Slechts 32 procent van de mensen die regelmatig de Bijbel lezen, ging in juni dit jaar nog naar de kerk, tegenover 49 procent in januari, vóór de coronacrisis.

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat 34 procent van de Amerikanen de Bijbel nooit leest, 31 procent doet dat minstens één keer per week. Bijna acht op de tien Amerikanen bezitten een Bijbel. Een op de drie Amerikanen gelooft dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is.