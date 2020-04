Fonds PKN voor gemeente in financiële nood

Voor gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die door de coronacrisis in financiële problemen raken, is een noodfonds opgericht dat steun kan bieden door een lening te verstrekken.

Door de coronacrisis dreigen voor verschillende gemeenten financiële problemen door het wegvallen van opbrengsten, terwijl veel kostenposten blijven bestaan.

Rein Boersma, voorzitter van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in Friesland: „Het zal duidelijk zijn dat de collecteopbrengsten wegvallen. Nu is dit veelal niet de grootste opbrengstenpost, maar toch. Vooral gemeenten die vergaderlocaties exploiteren, zien een fors verlies.”

Voor gemeenten met acute liquiditeitsproblemen biedt de Protestantse Kerk een vangnet met een noodfonds waaruit renteloze leningen met een looptijd van twee jaar worden verstrekt. Deze looptijd geeft gemeenten voldoende ruimte om te kijken hoe het tekort weer kan worden aangevuld met als doel de lening te kunnen aflossen. De regeling staat open tot 31 december.