Fonds Gereformeerd Protestantisme overgedragen aan Gereformeerde Bond

De Gereformeerde Theologen Studentenvereniging Voetius heeft het Fonds Gereformeerd Protestantisme in 2016 overgedragen aan de Gereformeerde Bond. Dat meldt De Waarheidsvriend, het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, deze week.

Het fonds reikt eens in de drie jaar de Prof. dr. S. van der Linde-scriptieprijs uit voor de beste theologische masterscriptie op het terrein van (de geschiedenis van) het gereformeerd protestantisme. Aan de prijs is een geldbedrag van 250 euro gekoppeld.

Doel van het fonds, dat in 1978 is ingesteld, is de bestudering van de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme te bevorderen. Leden van de beoordelingscommissie van het fonds zijn prof. dr. W. Balke, prof. dr. H. van den Belt en dr. A. Goudriaan.

In het najaar van 2017 reikt het fonds opnieuw een prijs uit. Alle masterscripties die van 2013 tot en met 2016 geschreven zijn in het kader van een academische opleiding in Nederland of aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, mogen ingezonden worden.