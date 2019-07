Foka van de Beek uitgezonden voor zendingswerk in Bulgarije (GZB)

Foka van de Beek is zondag vanuit de hervormde gemeente Veenendaal (wijk Vredeskerk) uitgezonden voor zendingswerk in Bulgarije. Ds. B. J. ten Hove, predikant van de Vredeskerk, preekte uit Handelingen 16:14, over het openen van het hart van Lydia de purperverkoopster.

Ds. W. Poldervaart (GZB) stelde de uitzendingsvragen en verrichtte samen met ds. Ten Hove de uitzending. Aan de handoplegging namen, naast beide predikanten, deel: prof. dr. A. van de Beek, vader van de uitgezondene, en diaken C. H. J. de Kleuver, namens de centrale zendingscommissie van de hervormde gemeente. Er volgden toespraken door I. M. Dekker namens de GZB, en ouderling W. C. Donkersteeg.

Van de Beek gaat zich in Burgas in Bulgarije inzetten voor de opbouw van kleine protestantse gemeenten door middel van onder meer onderwijs en kadervorming.