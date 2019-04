Floyd voorzitter uitvoerend comité Zuidelijke Baptisten VS

De Zuidelijke Baptisten in de Verenigde Staten hebben Ronnie Floyd benoemd tot president van het uitvoerend comité.

Dat meldde het Duitse persbureau Idea maandag.

Floyd (63) was van 2014 tot 2016 erevoorzitter van het grootste protestantse kerkverband van de VS. Sinds 1986 is hij voorganger van de megagemeente Cross Church in Springdale (Arkansas). Onder zijn leiding zijn 148 deelgemeenten gesticht en hebben ongeveer 22.000 mensen zich laten dopen. Floyd werd in 2017 uitgenodigd in het Witte Huis, waar hij president Trump de zegen gaf.

Floyd volgt Frank S. Page op. Page trad vorig jaar om onbekende redenen terug. De Zuidelijke Baptisten hebben hun hoofdkantoor in Nashville.