Finse ‘zendelingen’ opgepakt in Maleisië

De Maleisische politie heeft vier Finse toeristen opgepakt die christelijke teksten zouden hebben verspreid op een toeristisch eiland. De politiechef van Langkawi zegt dat 47 pennen met bijbelverzen in beslag zijn genomen en 336 notitieblokjes met teksten uit het religieuze werk.

Politiemensen arresteerden de twee mannen en twee vrouwen dinsdag in hun hotel. Er waren klachten binnengekomen over hun activiteiten. Zij wilden eigenlijk donderdag vertrekken, maar dat gaat vermoedelijk niet door. De politie heeft toestemming om de groep zeven dagen vast te houden. Maleisië is overwegend islamitisch.

De Finnen worden verdacht van het veroorzaken van onrust en het schenden van de voorwaarden waaronder ze een visum hadden gekregen.