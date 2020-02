Finse pastor urenlang verhoord over pamflet homoseksualiteit

De Finse evangelisch-lutherse voorganger Juhana Pohjola is deze week door de politie verhoord over zijn betrokkenheid bij de uitgave van een pamflet over homoseksualiteit.

Dat meldde nieuwsdienst Evangelical Focus deze week. Pohjola, die deken is van een conservatief luthers bisdom, werd woensdag vijf uur ondervraagd.

Hij werkte als uitgever in 2004 mee aan het 24 bladzijdes tellende boekje ”Man en vrouw schiep Hij hen”. Auteur van het pamflet is het Finse parlementslid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Paivi Rasanen. Zij werd in november ook al verhoord in een onderzoek naar het boek.

Finse politica vecht voor godsdienstvrijheid

„Ik heb aangegeven dat ik verantwoordelijk ben voor de publicatie van het boek”, reageerde Pohjola op de website van het bisdom op de ondervraging. „Ik heb echter ontkend dat ik schuldig ben aan het misdrijf van het veroorzaken van etnische onrust. Zoals ik het zie, is de tekst van Rasanen niet lasterlijk of beledigend richting homoseksuelen. Het boek leert in lijn met de christelijke antropologie dat elk mens kostbaar is als beelddrager van God, ongeacht de seksuele gerichtheid. Mensen zijn echter ook verantwoordelijk voor God voor hun manier van leven en morele keuzes. De homoseksuele levensstijl gaat in tegen Gods scheppingsorde en is een overtreding van Zijn wil. Als dit niet in het openbaar geleerd mag worden, zal de boodschap van zonde en genade geen fundament meer hebben en godsdienstvrijheid verdwijnen”, aldus Pohjala.