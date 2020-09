Financieel directeur Timotheos opnieuw aangehouden

J.W. Akster, de financieel directeur van Stichting Timotheos in Malawi die momenteel op non-actief staat, is donderdagmiddag door de Malawische politie aangehouden op verdenking van ontucht met meerdere minderjarige meisjes.

Dat bevestigde onderzoeksbureau Restment donderdag. Het Puttense bureau is op de hoogte van bewijsmateriaal en foto’s. De slachtoffers zijn woensdag ondervraagd door de politie en hebben verklaringen afgelegd.

Akster werd op 15 april in Malawi opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van Malawische mannen. Na een week cel kwam hij op borgtocht vrij. Het bestuur van Stichting Timotheos stelde hem op non-actief. Een rechtszaak in Malawi volgt waarschijnlijk over enkele weken.

Bert Noteboom, woordvoerder namens Stichting Timotheos, kon donderdagavond desgevraagd nog niet reageren op de jongste ontwikkelingen. „Waarschijnlijk komen we later deze avond met een persverklaring.”

Onrust rond financieel directeur van Timotheos

In de achterban van Timotheos, een stichting die hulp verleent aan armen en wezen in Malawi, heerst momenteel grote onrust, omdat het bestuur tot dusver geen afscheid van Akster wil nemen. Drie van de zeven bestuursleden van de stichting zijn opgestapt. Samen met anderen verenigden zij zich in de Steungroep Malawi, om het werk van Timotheos doorgang te laten vinden onder de armen en de wezen in Malawi en met name de veldwerkers Bep Klok, Thera Verdouw en het managementteam te ondersteunen. Vrijdag volgt er nader overleg tussen de partijen, onder meer over de positie van Akster.