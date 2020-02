Filosoof Jean Vanier beschuldigd van misbruik vrouwen

De rooms-katholieke filosoof Jean Vanier (1928-2019), bekend als stichter van de Arkgemeenschappen, wordt ervan beschuldigd zes vrouwen seksueel te hebben misbruikt.

Dat blijkt uit onderzoek van L’Arche, zoals de internationale beweging officieel heet. Zaterdag is een brief hierover uitgegaan naar alle 154 Arkgemeenschappen, verspreid over 38 landen. L’Arche is een beweging waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samenwonen. In Nederland zijn twee Arkgemeenschappen: in Haarlem en Gouda.

Uit de brief van de internationale leiders van de beweging, Stephan Posner en Stacy Cates-Carney, blijkt dat Vanier in de periode 1970-2005 met zes volwassen vrouwen een seksuele relatie heeft onderhouden, „over het algemeen in het kader van spirituele begeleiding.” De slachtoffers –„volwassen vrouwen zonder beperking”– hebben de rest van hun levens negatieve gevolgen ondervonden van deze manipulatieve relatie, aldus de brief.

Posner en Cates-Carney schrijven „geschokt” te zijn door de onderzoeksuitkomsten en Vaniers handelingen „zonder reserve” te veroordelen. „Deze staan in totaal contrast met de waarden die Jean uitdroeg.”

Uit de brief blijkt verder dat Vanier ook afwist van het seksueel misbruik door zijn „geestelijk vader”, de in 1993 overleden Thomas Philippe, die hem indertijd motiveerde L’Arche te stichten. Vanier ontkende dit.

Vanier ontving in 2015 de Templeton Prijs, die wordt gezien als de religieuze tegenhanger van de Nobelprijs voor de Vrede.