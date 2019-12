Filippenzen 4:6 meest gelezen in Bijbelapp

Filippenzen 4:6 is dit jaar de meest gelezen tekst in Bijbelapp YouVersion.

Dat meldde de Engelse website Christian Today vorige week. De gebruikers van de app, die sinds de lancering elf jaar geleden wereldwijd 400 miljoen keer is gedownload, hebben in 2019 tot nog toe in totaal 5,6 miljard keer naar een Bijbelhoofdstuk geluisterd en 35,6 miljard keer een hoofdstuk gelezen. Dit jaar is het aantal installaties van de app relatief het snelst toegenomen in Polen. Ook in Zuidoost-Azië groeit het aantal gebruikers van de app.