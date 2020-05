Festival met Graham in Keulen uitgesteld

Het ”Festival van hoop” met Franklin Graham, dat eigenlijk op 20 juni gehouden zou worden in het Duitse Keulen, wordt vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld.

De organisatie meldt op haar website dat een precieze datum in het voorjaar van 2021 nog moet worden vastgesteld. Graham zou dit voorjaar ook Groot-Brittannië bezoeken, maar dat bezoek werd begin maart uitgesteld voor onbepaalde tijd. In Glasgow loopt een rechtszaak tegen een campus die een reservering annuleerde die Graham had gemaakt.