Familie Van Beek voor NRC naar Bolivia

De North American General Mission (NAGM) heeft deze week Jeff en Jolene Van Beek-Hofman benoemd voor het zendingswerk in Bolivia.

De NAGM is de zendingsorganisatie van de Netherlands Reformed Congregations (NRC), zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten.

Van Beek (37) is meubelmaker. Hij is ouderling in Sioux Center (Iowa). Het echtpaar Van Beek-Hofman heeft twee kinderen.

Van Beek zal in Bolivia kerkelijk werker worden. De uitzending heeft waarschijnlijk deze zomer plaats, na een periode van opleiding.

In Bolivia is sinds september ook ds. E. M. Maljaars namens de NRC als zendingspredikant werkzaam.