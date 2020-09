Zondag is in de hervormde gemeente van Bergambacht afscheid genomen van Gerrie en Hans Kasbergen. De familie Kasbergen vertrekt naar Malawi en Mozambique. In de dienst, voor met name de jongeren en kinderen van de gemeente, sprak ds. P. Wijnberger over de roeping van Samuël.

Gerrie en Hans Kasbergen gaan als veldwerkers –mede namens de Stichting Kimon– onder kinderen en jongeren hun werk doen. Gerrie zal helpen bij het onderwijzen van kinderen en Hans richt zich op ondernemerschap en leert jongeren met de handen te werken.