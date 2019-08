Familie eist miljoen dollar van kerk Texas

Een 18-jarige vrouw en haar familie eisen een schadevergoeding van ruim een miljoen dollar van de Texaanse Village Church. De kerk zou niets hebben gedaan nadat de vrouw als kind in 2012 tijdens een kerkelijk kinderkamp was misbruikt door een ouderling.

De zaak werd in februari 2018 bekendgemaakt aan de gemeente, die behoort tot de Conventie van Zuidelijke Baptisten, het grootste protestantse kerkverband in de VS. Dat meldde The New York Times eind vorige week. Die krant bracht de zaak vorige maand aan het licht. De kerk zou „willens en wetens hebben nagelaten” het meisje te beschermen, zo luidt de aanklacht. Ook houdt de familie de kerk verantwoordelijk voor het handelen van de verdachte.

De betreffende ouderling werd eind vorig jaar „wegens drankmisbruik” uit de kerkenraad gezet. Volgens de voorganger van de gemeente, de bekende theoloog Matt Chandler, waren de beschuldigingen van misbruik op dat moment niet bekend. De familie stelt echter dat de kerkleiding daar toen wel degelijk van op de hoogte was.

De advocaat van de verdachte zegt dat er sprake is van valse beschuldigingen tegen zijn cliënt.