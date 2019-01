Familie Breen uitgezonden voor MAF naar Suriname

Sjaak en Paulina Breen-Both zijn zondagmiddag vanuit de hersteld hervormde gemeente van Middelharnis-Sommelsdijk uitgezonden naar Suriname om daar namens de MAF (Mission Aviation Fellowship) te gaan werken als ”base-manager”.

De dienst werd geleid door de plaatselijke predikant, ds. A. Kos. Deze preekte over Jozua 1:9. Het thema was ”Geroepen tot Zijn dienst”, onderverdeeld in twee aandachtspunten: Zijn weg en Zijn zegen.

Daarna werd de uitzending verricht door ds. Kos. Sjaak en Paulina Breen werden vervolgens toegesproken door de heer A. van Geffen, directeur van MAF Nederland, en door scriba J. G. van Eck namens kerkenraad en gemeente.

Sjaak Breen sprak, na toegezongen te zijn vanuit psalm 146 vers 3, een dankwoord uit.

De familie Breen vertrekt dinsdag naar Suriname.