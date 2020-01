Fam. Van Middendorp voor MAF uitgezonden naar Papoea

Het gezin Van Middendorp is zondag vanuit de hersteld hervormde Victorkerk te Apeldoorn voor de MAF uitgezonden naar Papoea-Nieuw-Guinea.

Ds. A. A. F. van de Weg preekte over Filipenzen 4:19, waar Paulus zegt dat God „naar Zijn rijkdom” in alles voorziet. „Onze armoede is onze rijkdom. Wij hoeven alleen onze handen te vouwen. God zal voorzien, zowel in materiële behoeften als in wijsheid.”

Sander en Mirjam van Middendorp (met drie kinderen) werden toegesproken door ouderling W. H. van Randwijk en MAF-directeur Adri van Geffen. Van Geffen wees op de week van het gebed die zondag is begonnen.

Sander van Middendorp zal zich richten op technische ondersteuning bij de verspreiding van het „licht van Jezus”, zei hij. „In Papoea is 96 procent christen, maar de angst voor boze geesten is sterk.”