Fam. Klaasse uitgezonden naar Colombia

Johan en Astrid Klaasse zijn zondag vanuit de protestantse gemeente Rijnsburg uitgezonden naar Medellín in Colombia. Ze gaan meewerken aan de start van een nieuwe gemeente van de Iglesia Presbiteriana.

De dienst in de Immanuëlkerk in Rijnsburg werd geleid door ds. L. Hoftijzer, één van de plaatselijke predikanten. Hij preekte over Esther 4:1-17.

Ds. W. Poldervaart verrichtte de uitzending namens de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) en de protestantse gemeente Rijnsburg. Aan de handoplegging namen deel: ds. Hoftijzer, P. Both, J. Klaasse en A. Nijgh.

Fam. Klaasse werd toegesproken door ds. Poldervaart namens de GZB, door voorgangersechtpaar D. Koper en C. Koper als vrienden, en door C. de Mooij namens de thuisfrontcommissie.