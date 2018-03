Fam. Groothedde vanuit hervormde gemeente Kampen uitgezonden naar Israël

Albert en Martha Groothedde en hun kinderen zijn zondagmorgen vanuit de hervormde gemeente in Kampen uitgezonden naar Israël. Albert Groothedde wordt daar consulent namens het Centrum voor Israëlstudies (CIS) van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Christelijke Hogeschool Ede.

In de Bovenkerk preekte ds. F. K. J. van Santen over Psalm 125:2b, met als thema ”De Heere rondom Zijn volk”. De uitzending werd verricht door de bestuursvoorzitter van het CIS, ds. C. J. Overeem. Aan de handoplegging namen naast deze predikanten ook deel ds. A. Brons, voorganger van Groothedde als Israëlconsulent, en ds. C. G. Vreugdenhil, (schoon)vader van het echtpaar Groothedde. Aansluitend waren er toespraken door directeur dr. M. C. Mulder van het CIS, door ouderling G. van der Kolk namens de hervormde gemeente Kampen en door Israëlconsulent Groothedde.

