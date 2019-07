Fam. Baan voor ZGG uitgezonden naar Ecuador

Vanuit de gereformeerde gemeente te Utrecht is dinsdagavond familie Baan-Kwintenberg uitgezonden voor Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) naar Ecuador.

Steven Baan –voorheen in dienst als bureaumedewerker bij de ZGG– zal na een taalstudie evangelist worden in Machala.

De dienst vond plaats in de Eskolkerk (gg) in Houten en werd geleid door de predikant van Utrecht, ds. W. Harinck, die preekte over Handelingen 13:4b en 48. De predikant sprak over ”Zending door Woord en Geest”, onderverdeeld in twee aandachtspunten: de uitzending en de uitwerking.

Aansluitend werd de uitzending verricht door ds. G. W. S. Mulder, voorzitter van het zendingsdeputaatschap, naar aanleiding van Jozua 1:9. Daarnaast las hij een brief voor waarin het ZGG-team in Ecuador familie Baan verwelkomt.