Faculteit religie en theologie VU gaat reorganiseren

De faculteit religie en theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gaat reorganiseren. Dat hebben alle studenten afgelopen donderdag te horen gekregen in een brief van het faculteitsbestuur. De geruchten dat er acht gedwongen ontslagen vallen, wil vice-decaan prof. dr. Joke van Saane niet bevestigen.

„Het is nog te vroeg om in dit verband hierover mededelingen te doen”, zei zij dinsdag desgevraagd. „We zijn bezig met gesprekken met de medewerkers, ook met de medezeggenschapsraden. Het is een traject dat we zorgvuldig willen bewandelen. We hebben een brief aan de studenten gestuurd om hen in ieder geval te verzekeren dat hun onderwijs gegarandeerd blijft.”

Nieuwe koers

Het bestuur wijst in de brief aan de studenten op de nieuwe koers en strategie die de faculteit in 2017 heeft vastgelegd. Toen is de naam ”faculteit der godgeleerdheid” veranderd in ”faculteit religie en theologie”. „Centraal in de strategie is dat we het leidende academische kenniscentrum willen zijn voor religie in de samenleving. Dat streven we na door academische excellentie te verbinden aan religieuze diversiteit en maatschappelijke relevantie.”

Het bestuur spreekt echter van een „serieus financieel tekort in 2019”, dat „de groeiambities belemmert.” Dat laatste is een aanleiding voor de reorganisatie, zegt Van Saane. „Alle kleine academische opleidingen in Nederland, niet alleen de theologie, maar ook de geesteswetenschappen, staan al jaren onder druk vanwege het geringe aantal studenten. Er zijn ingrepen nodig om de opleidingen ook voor de toekomst levensvatbaar te houden. Ook de VU ontkomt niet daaraan.”

Het faculteitsbestuur schrijft verder dat de reorganisatie inhoudelijk en financieel de ruimte geeft om als faculteit verder te groeien en zelfs vanaf 2020 weer nieuwe mensen aan te nemen op „vakgebieden die voor de faculteit van groot belang zijn.”

Alle zeilen

Uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad bleek zaterdag dat van de 55.000 eerstejaarsstudenten in Nederland zich dit academisch jaar slechts 126 studenten voor de studie theologie ingeschreven hebben en 109 voor religiewetenschappen. Beide studies zullen in de toekomst dus alle zeilen moeten bijzetten om zich te handhaven.

