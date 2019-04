Expositie zending China wint award

Een expositie ter gedachtenis aan zendeling en arts Hudson Taylor (1832-1905) in de Chinese stad Zhenjiang heeft in München de ”iF Design Award” gewonnen. Dat meldde persbureau Idea zondag.

De tentoonstelling was de winnaar in de categorie binnenhuisarchitectuur. De expositie is sinds 2018 te bezichtigen op het terrein van de ”Hudson Taylor Gedächtniskirche” waar zich de graven van de zendeling en zijn eerste vrouw Maria Jane bevinden. De jury wees erop dat met deze tentoonstelling voor het eerst een Chinese expositiehal is ingericht voor een missionair thema.