Expositie toont „kerkelijk erfgoed van Scheveningen”

In de Eben-Haëzerkerk van de gereformeerde gemeente te Scheveningen is dit jaar een tentoonstelling te bezichtigen over het „kerkelijk erfgoed van Scheveningen.” Daarin laat Evert de Niet foto’s zien die „de grote verscheidenheid van kerkgebouwen, predikanten en ander kerkelijk leven op Scheveningen” illustreren.

Opgenomen zijn beelden van de Eben-Haëzerkerk, het Hennephofkerkje, de Ichtuskerk, de Immanuëlkerk, de Nieuwe Kerk, de Oude en Nieuwe Badkapel, de Oude Kerk, de Oude Bethelkerk, de Pniëlkerk, de Prins Willemkerk, de Thaborkerk, de Lourdeskerk en de St. Antonius Abt. Ook is er een „uitgebreide historische foto-expositie” van Oud-Scheveningen te bekijken, met straatgezichten van onder andere Duindorp, het Eiland, de Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, visserij en klederdrachten.

Zaterdag 9 september is het kerkgebouw aan de Nieuwe Laantjes 120 in Scheveningen tussen 10.00 en 16.00 uur geopend voor bezoekers van Open Monumentendag.

De Eben-Haëzerkerk is een gemeentelijk monument dat dateert uit het jaar 1890. De kerk heeft onder andere „karakteristieke gevels met een bijzonder roosvenster.”