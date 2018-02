Expositie Luther trekt 50.000 bezoekers

De tentoonstelling over de zestiende-eeuwse kerkhervormer Maarten Luther in Museum Catharijneconvent in Utrecht heeft ongeveer 50.000 bezoekers getrokken.

Het Utrechtse rijksmuseum voor religieuze kunst had gerekend op zo’n 30.000 mensen, aldus conservator Tanja Kootte vrijdag. „De tentoonstelling heeft het boven verwachting goed gedaan. We waren een beetje bang dat er na Hervormingsdag op 31 oktober minder mensen zouden komen, maar het is tot in de laatste week druk geweest. De bezoekers gaven de tentoonstelling gemiddeld een 8,7.”

De tentoonstelling ”Luther” liep van oktober tot afgelopen zondag. Uit onderzoek van het museum blijkt dat de helft van de bezoekers een protestantse achtergrond heeft. Een derde is rooms-katholiek. „Ik denk dat mensen vooral nieuwsgierig waren naar de persoon van Luther. De tentoonstelling was bovendien laagdrempelig. Wat zijn aflaten, wat is genade? Dat hebben we allemaal uitgelegd.”

De tentoonstelling trok gemiddeld ongeveer evenveel bezoekers als de voorgaande expositie, over Maria. „Daar kwamen weliswaar 80.000 mensen op af, maar die tentoonstelling was langer te zien.”

De volgende tentoonstelling in Museum Catharijneconvent (van 23 februari tot en met 3 juni) gaat over middeleeuwse miniaturen. In de zomer van 2019 komt er een expositie over de biblebelt in Nederland.