Expositie in Tweede Kamer over Statenvertaling

In het gebouw van de Tweede Kamer komt in het najaar, waarschijnlijk in de centrale hal, een expositie over de Bijbel in de Statenvertaling.

De expositie is een initiatief van SGP-Kamerlid Bisschop. Die heeft er in het parlement al meerdere malen voor gepleit om, nu het vierhonderd jaar geleden is dat de Dordtse synode op verzoek van de Staten-Generaal besloot tot een nieuwe Bijbelvertaling, dit feit op één of andere manier in de Tweede Kamer te herdenken.

Na overleg met het presidium van de Kamer en diverse betrokken instanties is besloten tot het opzetten van een tentoonstelling. Daarbij krijgen Kamer en SGP hulp van onder meer het Dordrechts Museum en het Catharijneconvent. De bedoeling is dat de expositie van oktober tot en met januari in de Kamer te zien is.

De kosten moeten, zo luidt de afspraak tussen SGP en Kamer, door de SGP gedragen worden. De partij heeft die kosten begroot op circa 40.000 euro. Via een sponsoractie heeft de SGP dat geld al in korte tijd binnengekregen. „We vinden het bijzonder dat we de gelegenheid krijgen om een breed publiek, in een zo bijzondere openbare ruimte, in aanraking te brengen met de betekenis van de Statenvertaling”, schrijft de SGP in partijblad De Banier.