Wederopbouw? In het noorden van Irak is er nog vrij weinig van te zien. Veel mensen, ook christenen, kunnen niet terug naar hun woonplaats, die verwoest is door IS.

Vrijwilligers, projectleiders en partners van stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) bezoeken deze weken het noorden van Irak. In een aantal vlogs laten ze vrijwilligers aan het woord. In deze tweede aflevering: Bart van der Tang over het gedachtengoed van IS en de wederopbouw waar nog weinig van te zien is.