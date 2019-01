Exoduskerk Gorinchem dicht

In de Exoduskerk van de protestantse gemeente in Gorinchem is vorige week zondag de laatste dienst gehouden.

Het kerkgebouw aan de Mollenburgseweg, dat dateert uit 1964, is verkocht om er een gezondheidscentrum van te maken. De twee wijkgemeenten die in de kerk samenkwamen, verhuisden volgens de site reliwiki.nl met hun diensten naar de Grote Kerk en de wijkkerk Johanneskerk in Gorinchem.

De luidklok van de Exoduskerk is van historische waarde: deze dateert uit 1581 en is afkomstig uit de toren van de Grote Kerk. De klok gaat over naar de burgerlijke gemeente Gorinchem, eigenaar van de toren.