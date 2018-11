Ex-moslims getuigen bij jubileum Evangelie & Moslims

„Weet u waarom ik zoveel van stichting Evangelie & Moslims houd?”, vraagt de Marokkaanse Latifa zaterdag tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van de stichting Evangelie & Moslims. „Omdat daar Marokkanen mogen komen, die voelen dat zij daar welkom zijn.”

Latifa is een van de degenen die zaterdagmiddag in de Amersfoortse Bergkerk op de jubileumbijeenkomst voor zo’n tweehonderd aanwezigen een getuigenis aflegt. Het thema van de bijeenkomst is ”Dicht bij Jezus, dicht bij moslims”. Het programma bestaat uit maaltijden, toespraken en getuigenissen van ex-moslims uit Arabischsprekende en Noord-Afrikaanse gemeenschappen, afgewisseld met Arabische, Turkse en Nederlandse liederen.

De stichting Evangelie & Moslims heeft als doel kerken te helpen zodat zij moslims met openheid en liefde tegemoet kunnen treden. Uit Latifa’s verhaal blijkt dat de ontmoetingen met christenen vaak een verandering bij moslims teweegbrengen.

„Acht jaar geleden kwam ik naar Nederland. Als moslima hield ik mij stipt aan alle voorschriften van de islam”, zo vertelt ze. „Toen kwam ik in aanraking met christenen die mij liefdevol tegemoettraden. Ik ontdekte dat ik iets miste. Ik probeerde er achter te komen waar die liefde vandaan kwam. Ik merkte dat daarachter de liefde van Jezus Christus schuilging. Toen ben ik van Hem gaan houden en nu sta ik hier, helemaal vernieuwd.”

Karima, een van oorsprong Algerijnse vrouw, houdt een toespraak waarin zij vertelt hoe zij overal in Europa moslims die christen zijn geworden, bemoedigt en toerust. „Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit”, aldus de ex-moslima. „Overal in Europa groeit het aantal christelijke gemeenten van bekeerde moslims. Omdat deze voormalige moslims niet opgevoed zijn in een christelijke traditie, is het leren van discipelschap in het volgen van de voetstappen van Jezus Christus echt nodig. Wie geen christelijke achtergrond heeft, moet geholpen worden met onderscheidingsvermogen om te weten wat goed en kwaad is.”

Gastvrijheid

Karima stelt dat de islamitische cultuur van gastvrijheid en herbergzaamheid een uitstekende ingang is om christelijk mentorschap te beoefenen. „Veel moslims zijn door gastvrije uitnodigingen tot bekering gekomen. Zij kunnen ingezet worden voor toerusting. In heel Europa staan moslims die christen zijn geworden, open voor onderwijs en verdieping. De Heilige Geest Zelf zal dat in beweging brengen.”

Bevrijding

Het derde getuigenis is van de uit Syrië afkomstige Samer. „Ik werd van moslim christen. Dat ervoer ik als een bevrijding uit de gevangenis. Daarom wil ik niets liever dan die bevrijdende kracht en genezende werking van het Evangelie met mijn voormalige geloofsgenoten delen.”

Met de aanwezigen leest Samer Psalm 40, omdat hij veertig jaar oud is. „Daar staat dat Gods gerechtigheid en trouw niet verzwegen mogen worden. Zo vertel ik overal aan alle moslims van de grote daden van God.”

Samer benadrukt dat hij in zijn evangelisatiewerk onder moslims altijd wil samenwerken met Nederlandse kerken. Volgens hem wensen christenen uit Arabischsprekende groeperingen niets liever dan eenheid te zoeken met Nederlandse christenen.

Twee Nederlandse predikanten krijgen ook het woord op de bijeenkomst. Een van hen is ds. Henk Bouma, voorganger van de Utrechtse geloofsgemeenschap ”Huis van Vrede”. Hij vertelt over „het reilen en zeilen” in een gemeente die deels uit ex-moslims bestaat.

Ds. C. Rentier, predikant in dienst van Evangelie & Moslims, besluit met een meditatie over het dagthema.