Evangelist Luis Palau (83) komt naar Madrid

De Zuid-Amerikaanse evangelist Luis Palau (83) komt volgend jaar naar Madrid voor een massa-evangelisatiebijeenkomst.

Dat meldt de Spaanstalige nieuwsdienst ProtestanteDigital.

Puedes, het Platform voor evangelisatie van Spanje, heeft Palau uitgenodigd in juni te komen. De Argentijn, die zeer voorspoedig herstelt van longkanker, heeft de uitnodiging geestdriftig aanvaard, aldus ProtestanteDigital. In ieder geval zal ook zijn zoon meekomen en hem eventueel vervangen mochten er zich gezondheidsproblemen voordoen. In 2004 bezocht Palau Spanje ook. De organisatie verwacht een opkomst van zo’n 50.000 mensen en zoekt een daarvoor geschikte plek, bijvoorbeeld Puerta del Sol in hartje Madrid.