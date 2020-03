Evangelist Jan-Dirk Liefting gaat de straat op, zolang het mag

Nederland is stilgevallen. Toch zien sommigen nog kans om te evangeliseren. „Juist nu is het nodig om op straat de urgentie van de Bijbelse boodschap te laten zien.”

Evangelist Jan-Dirk Liefting van Stichting Evangelisatie Sjofar heeft de afgelopen dagen geëvangeliseerd in Ede en Nijmegen. Voor komende week staan er evangelisatieacties op de rol voor ’s-Hertogenbosch, Den Haag, Amersfoort en Arnhem.

Liefting: „In Nijmegen was het toch nog redelijk druk op straat. We hebben verschillende gesprekken kunnen voeren en heel wat Bijbels en flyers over ”Corona en de Bijbel” verspreid. Vooral jongeren waren geïnteresseerd in ons getuigenis. We bidden dat ons volk zich nu bekeert tot de God van de Bijbel.”

Toch evangeliseren, toch de straat op om mensen te ontmoeten, terwijl het met klem ontraden wordt. Vanwaar de urgentie?

„We houden ons nauwkeurig aan de instructies van de overheid. En het is op dit moment nog steeds mogelijk om de straat op te gaan. Dus waarom zouden we het niet doen? We hebben ervaren dat er bijzondere dingen gebeuren, alleen al vanwege het feit dat we op straat present zijn. Op dit moment spreken we geen mensen actief aan en delen ook niet actief folders uit. We zijn er met onze Bijbelbus en staan achter een kraam met Bijbels en folders. Zo bewaren we voldoende afstand tot bezoekers en voorbijgangers. Zeker in deze tijd moeten mensen het Evangelie horen. Het zouden mensen kunnen zijn die door de Heere op ons pad worden gestuurd. Daarom is binnenblijven voor ons geen optie. Zolang als we de straat op mogen, blijven we dit doen.”

Misschien heeft de samenleving meer vragen dan ooit tevoren.

„Er spelen grote vragen. En de samenleving heeft weinig antwoorden. Als je een gesprek aanknoopt, komen mensen er direct mee voor de dag. We hebben het niet meer over koetjes en kalfjes, het gaat onmiddellijk over dingen die van levensbelang zijn. Iedereen zoekt naar antwoorden: Wat gebeurt er toch allemaal? Wat vindt God hiervan, zou Hij hiermee ook te maken hebben? En wat vinden jullie als christenen er eigenlijk van? Dan wijzen we op de boodschap van Gods Woord. Als christen weet je natuurlijk van de schepping en van de zondeval. Het kan voor een christen geen lastige vraag zijn of God iets met deze crisis te maken heeft. God heeft ons geschapen en heeft deze aarde gemaakt. Vervolgens hebben wij voor de afstand tussen Hem en ons gezorgd. Vandaar alle ellende in de wereld, vandaar deze vreselijke ziekte. En in de Bijbel staat ook dat de besmettelijke ziekten nog in hevigheid zullen toenemen. Zo’n boodschap neemt op straat niet iedereen zomaar aan, maar we blijven het vrijmoedig zo benoemen.”

Hoe zijn de reacties?

„Een enkeling is geïrriteerd, maar voor het merendeel zijn de reacties positief. Mensen zijn ook verbaasd dat we dit nog steeds doen. Alleen al onze aanwezigheid maakt veel reacties los. In Nijmegen liep er een echtpaar voorbij. Ze zeiden tegen ons: „Wat goed dat jullie ook in deze moeilijke tijd hier aanwezig zijn.” Anderen namen een Bijbel mee of pakten een folder van de tafel.”

Waar gaan de gesprekken over?

„Over corona. Over de relevantie van de Bijbel, juist voor vandaag. Over het handelen van God, in het verleden, in het heden en in de toekomst. Over de tekenen van het einde van de wereld, zoals we die kunnen lezen in Lukas 21. En we zien dat het mensen raakt, misschien wel meer dan ooit.”

Gesprekken op straat zijn kort en bondig. Wat wilt u -in twee zinnen- meegeven aan de mensen?

„Dit: Mensen, bekeert u en gelooft het Evangelie. Want iedereen die de Naam des Heeren aanroept, zal behouden worden.”