Evangelist en ex-moslim Qureshi overleden

Evangelist en ex-moslim Nabeel Qureshi is zaterdag als gevolg van een ongeneeslijke ziekte overleden.

De 34-jarige Qureshi was een rondreizend spreker voor Ravi Zacharias International Ministries (RZIM). Hij kreeg afgelopen zomer de diagnose van maagkanker. Op 8 september maakte Qureshi in een video bekend dat de artsen hem hadden opgegeven.

Qureshi schreef drie boeken: ”Seeking Allah, Finding Jesus: A Devout Muslim Encounters Christianity”, ”Answering Jihad: A Better Way Forward” en ”No God But One-Allah or Jesus”.