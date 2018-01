Evangeliseren langs Europese rivieren, met vakantieschip Andante

Operatie Mobilisatie begint een nieuw project: met een rivierboot evangeliseren in Europa. De tocht van drie maanden start in Arnhem.

Het is hoogwater in de Nieuwe Haven van Arnhem. De rivierboot Andante is alleen maar via een naastgelegen cruiseschip te bereiken.

Kapitein Klaas Kattouw staat juist te overleggen met de mensen van de havendienst. Het schip moet nog een stukje verder. Hij heeft maar even tijd voor een paar woorden. „Ik woon in Leeuwarden, kom uit de scheepvaartwereld en mag nu hier drie maanden leidinggeven aan een crew die bestaat uit mensen van bijna dertig nationaliteiten. Na Arnhem gaan we naar Dordrecht en daarna varen we naar Duitsland, waar we aanleggen in Bonn, Mainz, Straatsburg en Mannheim. Ik houd wel van avonturen.”

Tweeledig doel

Projectleider Robert-Jan Sterk van Operatie Mobilisatie (OM) legt uit wat er gaat gebeuren. „OM is vooral bekend van de Logos Hope, het zendingsschip van de organisatie, maar we doen veel meer, allemaal met het doel mensen bekend te maken met het Evangelie. Deze ”riverboat” is voor ons iets nieuws. We gaan ermee door Europa varen.”

Het doel van de proef met een rivierevangelisatiecampagne is tweeledig. Enerzijds gaat de internationale bemanning evangeliseren en mensen helpen, eerst in Arnhem en later in de andere plaatsen. Dat doen ze onder andere door straatevangelisatie, gebedswandelingen en hulp aan daklozen.

Het tweede doel is het steunen van (jonge) christenen in hun geloof. Daarom staat er op het dek van de Andante een opbouw met een escaperoom. Projectleider Sterk wijst naar een rond bord met de tekst: ”The Agency”. Hij laat er wat van zien, onder andere de ruimte van ”de schaduw van de dood”, zoals die in Psalm 23 wordt genoemd. „We willen jongeren laten ervaren hoe het voelt om om je heen te tasten en niet meer verder te kunnen, maar ook om te weten dat God nabij is. Het zou mooi zijn als jongeren hier hun identiteit leren ontdekken. We verkopen ook boeken, maar deze postmoderne manier van in contact komen met mensen past beter bij de jeugd. Het werkt: de escaperoom is in Arnhem al voor de helft van de tijd volgeboekt.”

In de ontspanningsruimte zit de bemanning juist aan de koffie. Craig uit Australië werkte op het zendingsschip de Logos Hope, dat momenteel in Zuid-Amerika ligt. Craig kwam op 27 december in Arnhem aan boord en gaat groepen begeleiden bij de escaperoom. Ook zal hij optreden als acteur in een straattheater. Hij speelt dan voor dakloze, verklapt hij alvast. „Ik wil dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk en wacht af waar God me naartoe zendt.”

Een mensenmens

Fabienne komt uit Duitsland. Van 2009 tot 2011 voer ze ook mee op de Logos Hope. Daarna werkte ze op het OM-kantoor in het Duitse dorp Mosbach. Ze is verantwoordelijk voor de inzet van de twintig vrijwilligers die in Arnhem meehelpen op het schip. Waarom doet ze dit? „Ik ben een mensenmens”, zegt ze, „daarom ga ik graag mee.” De motor wordt gestart. Het schip komt in beweging. Langzaam glijdt de Andante naar een andere ligplaats, verderop in de Nieuwe Haven. De skyline van Arnhem komt voorbij: hoge flats en, nog juist zichtbaar, de toren van de in de steigers staande Eusebiuskerk.

Sterk prijst de 77 vrijwillige bemanningsleden die er zo veel voor overhebben om mee te kunnen. Ze krijgen er niets voor betaald, maar moeten zelfs 700 euro per maand betalen om mee te mogen. Sterk is dankbaar dat het geld voor deze proef –enkele honderdduizenden euro’s– van alle kanten binnengekomen is, van christenen uit Albanië tot en met mensen uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Wereldwijd

Dit project zou best een wereldwijd vervolg kunnen krijgen, denkt Sterk. „Als dit concept aanslaat, gaan we meer boten inzetten. Dan gaan we varen van de Mekong in China tot de Mississippi in de Verenigde Staten. Er zijn nog zo veel mensen die niet van Jezus Christus gehoord hebben.”